Experimento ASD: cámara oculta pone al descubierto a taxistas acosadores

En la actualidad no cabe duda que las personas no están seguras en ningún lugar, más aún si son mujeres y les toca abordar un taxi solas, en donde el conductor se convierte en su peor pesadilla durante todo el trayecto. Muchas veces resulta reconfortante creer que podemos detectar fácilmente a un acosador, el clásico tipo de dudoso aspecto, que no mira a los ojos y que hace cosas obvias como seguir a las mujeres hasta la puerta de su casa o averiguar sus datos personales.

Sin embargo, el perfil de las personas que muestran el comportamiento obsesivo asociado al acoso es mucho más variopinto de lo que se retrata en los estereotipos culturales.

Más que un trastorno, el acoso es un comportamiento que se engloba en el grupo de síntomas de diversos trastornos, entre los motivos que llevan al acoso están la creencia delirante en un destino romántico, el deseo de recuperar una antigua relación, el impulso sádico de atormentar a una mujer o un sentimiento psicótico de sentirse en exceso identificado con la víctima .

Un experimento social evidencia el calvario que por el cual tienen que pasar muchas mujeres cuando abordan solas un taxi, donde escuchan frases desde un "sube adelante" y "dame tu fono" hasta un "te puedo acompañar y “¿Qué hacemos hora?".

En esta crónica de nuestra reportera Morelia García sabremos cómo actúan los taxistas que acosan a mujeres cuando ven que suben al carro sin ninguna compañía.