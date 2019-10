Experimento ASD: ¿Existe xenofobia en el Perú?

En nuestro país, existen diferencias para con quienes no llevan nuestra nacionalidad, al parecer una enfermedad social de la que muchas veces hemos sido testigos y quizás hasta cómplices, dejándolo pasar sin reconocer su nivel de gravedad. Estudios recientes han revelado que dos de cada tres venezolanos en Lima, Arequipa, Cusco, Tacna y Tumbes se han sentido discriminados, principalmente por su nacionalidad. Pero de manera alarmante estos brotes de xenofobia no se han quedado en el campo particular, sino que se han extendido también al ámbito oficial o de políticas públicas.

Entre esas cinco ciudades, Arequipa es la ciudad con mayor percepción de rechazo, seguida por Tacna y Cusco. El principal motivo de la discriminación sería su nacionalidad, al igual que su género, edad, rasgos étnicos, religión y orientación sexual.

Un ejemplo de ello fue cuando el Gobierno Regional de Cusco publicó una ordenanza que prohibía sustituir a trabajadores peruanos por extranjeros, específicamente de nacionalidad venezolanos contratados informalmente. Por su parte el Ministerio de Trabajo indicó, que el reemplazo de algunos trabajadores por venezolanos con un menor sueldo sería una práctica “discriminatoria” y, con lo cual, pasible de multas.

Como es bien sabido en cualquier nación la competencia por empleos en determinados sectores genera tensiones y mucha rivalidad entre migrantes y la población local, pero recientes actitudes exceden ampliamente el recelo laboral.

Según el ministerio de Relaciones Exteriores, en el Perú, actualmente, residen 860 mil ciudadanos venezolanos. Esta cifra evidencia que la migración, en los últimos años, tuvo una vertiginosa evolución.

Esta semana, nuestra colaboradora Andrea Hernández, periodista venezolana, regresa ante las cámaras de “Al Sexto Día” para vivir en carne propia junto a Mónica Queirolo los ataques de una sociedad que pese a compartir territorio, sabe marcar reciamente sus fronteras.