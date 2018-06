Vea cómo los hinchas vivieron el partido debut de nuestra Selección

Luego de 36 años, nuestra bicolor estuvo presente en un Mundial y la emoción de los peruanos era casi palpable, pero el resultado del debut dejó a muchos hinchas con un “mal sabor de boca”, pues la justa terminó 1 a 0 a favor del seleccionado danés, a pesar de que en el primer tiempo del cotejo se pudo cambiar la historia cuando el jugador Christian Cueva erró un penal.

Muchos de los peruanos que no pudieron viajar hasta Rusia para alentar a la selección, no dudaron en salir a las calles para animar a su equipo; sin embargo, la derrota no dejó que la esperanza del pueblo se aminore, ni que la fe por la blanquirroja caiga.

Un equipo de Al Sexto Día visitó dos puntos de concentración de la ciudad para ver el partido y compartió con la gente cada momento de este emocionante partido debut de la Selección Peruana.