La caída del “Monstruo”: La persecución policial más grande de la historia llegó a su fin

Erick Moreno Hernández, conocido como "El Monstruo", era uno de los criminales peruanos más buscados de la región por múltiples delitos como es de ser el presunto cabecilla de la banda "Los Injertos del Cono Norte".

Era uno de los más buscados en nuestro país y Sudamérica hasta su reciente captura el pasado 24 de septiembre en San Lorenzo, Paraguay, tras una operación conjunta entre la Dirincri (División de Crimen Organizado) de la Policía Nacional del Perú y la policía paraguaya.

Alias el “Monstruo” es acusado de múltiples delitos, incluyendo secuestro, extorsión, homicidio y microcomercialización de drogas.

¿Lima Norte ya puede respirar tras la captura del Monstruo?

Por Erick Moreno, el Ministerio del Interior había ofrecido una recompensa de S/ 1 millón por información que condujera a su arresto.

Tras su captura, las autoridades peruanas solicitaron su extradición para que cumpla su condena en el Perú. pero también es pedido por la justicia de otros cuatro países, incluido los Estados Unidos.

En esta crónica de Al Sexto Día, conozca el paso a paso del cabecilla criminal más buscado de los últimos años y todo lo que pasará tras su captura.