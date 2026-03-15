Bruno Cavassa: El reto callejero del “Rey de las Apuestas”

Las apuestas de Bruno Cavassa ya son un clásico en la televisión y el periodismo deportivo peruano, caracterizadas por su estilo divertido y los retos que involucraban a figuras del deporte y la farándula.

Sus retos nacieron durante la década de los 90, ganándose el título del "Rey de las Apuestas", ya que retaba a futbolistas, artistas y celebridades a cumplir desafíos si perdían en pronósticos de partidos de fútbol.

Reto en Gamarra

Este año regresó con fuerza, y ahora Bruno Cavassa es parte de equipo de Teledeportes en Panamericana Televisión, donde la secuencia de las apuestas ha regresado a las pantallas.

En esta crónica de Al Sexto Día, junto nuestras cámaras en Gamarra, Bruno Cavassa llega a sus calles para desafiar con nuevas apuestas y retos a los ciudadanos de pie en una imperdible jornada de retos al estilo del “Rey de las Apuestas”.