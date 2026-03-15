¡Asu Mare! Así es la segunda juventud de Carlos Alcántara

¿Qué está pasando con las relaciones de más de 20 años? Según expertos en temas de parejas, la repetición de hábitos, la falta de momentos especiales y la ausencia de sorpresas pueden hacer que la relación pierda su sentido, provocando un distanciamiento progresivo.

Sin novedades ni proyectos en común, la pareja deja de sentirse motivada a compartir tiempo juntos.

Terminar una relación después de 10, 20 o 30 años es un proceso complejo que rara vez ocurre por un solo evento. Suele ser la acumulación de factores que erosionan el vínculo con el tiempo.

En las últimas semanas, la farándula local se vio sorprendida con la noticia de la separación del actor Carlos Alcántara, que confirmó el fin de su matrimonio con Jossie Lindley tras más de 15 años de casados y más de 30 juntos.

Segunda juventud

Y a esto se suma que el actor ha sido captado disfrutando de su soltería en salidas nocturnas en el marco de una separación amistosa tras un proceso largo.

En esta crónica de Al Sexto Día, todos los detalles de la nueva etapa del actor de “Asu Mare” que disfruta de su segunda juventud.