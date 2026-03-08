Juergas con harta Cumbia: Así se goza en Piura

La cumbia es uno de los géneros musicales más representativos de nuestro país, nacido de la fusión de ritmos colombianos, el huayno tradicional y elementos del rock psicodélico y la música tropical.

La cumbia peruana se distingue por el uso prominente de la guitarra eléctrica, un sello distintivo que le otorga un sonido único en comparación con otras variantes de cumbia en la región.

Dentro de sus variantes, la Cumbia Costeña se caracteriza por su influencia más urbana y bailable, popularizada por grupos como Los Destellos y Los Hijos del Sol.

Destacan también el Grupo 5, Agua Marina y Armonía 10, y Al Sexto Día llegó para conocer de cerca el fenómeno de la cumbia norteña, a Piura que es oficialmente reconocida como la "Capital de la Cumbia Peruana".

Esta región ha sido la cuna de las agrupaciones más influyentes del género, que han transformado la música popular en el Perú con un estilo distintivo que fusiona ritmos norteños con instrumentos modernos.