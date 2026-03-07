¡Doctor de Guardia te enseña a preparar loncheras saludables!

Desde este lunes 9 de marzo, Panamericana Televisión trae un nuevo espacio para toda la familia, donde la salud es lo más importante: “Doctores de Guardia” una propuesta dedicada a orientar al público sobre temas de salud física, emocional y bienestar familiar.

El espacio que se emitirá de lunes a viernes a las 9:30 de la mañana resolverá dudas sobre salud, prevención de enfermedades y calidad de vida, en un formato que incluirá participación del público en vivo, permitiendo que los asistentes puedan consultar directamente con los especialistas.

Al frente del espacio estarán Sara Castañeda, ginecóloga de profesión, Sebastián Arrieta, médico especialista en obesidad y la psicóloga Romina Castro.

Y antes de su estreno en las pantallas de Panamericana Televisión llegan a Al Sexto Día, para darnos los mejores tips para hacer loncheritas poderosas y saludables para los más pequeños de la casa que regresan a clases, descubra estas opciones contra la obesidad en los menores con los consejos del doctor Arrieta.

Cabe señalar que, una lonchera saludable para escolares debe ser fresca, equilibrada y variada, compuesta por alimentos naturales que proporcionen energía y nutrientes sin sustituir al desayuno.