¡Exclusivo! “La Milechi” se manda con todo y revela su otro oficio

Todos la conocemos como "La Milechi", y a sabido ganarse el reconocimiento como actriz cómica alcanzando gran popularidad en el mundo de la comedia urbana y la televisión, así como cientos de seguidores en redes sociales.

Originaria de Bagua Grande, se dio a conocer principalmente a través de sus participaciones en "La Casa de la Comedia" y actualmente triunfa en el programa de Jorge Benavides, “JB Noticias”.

Emprendimiento en la playa

Su talento para la imitación, el baile y la actuación la llevó a destacar rápidamente en las redes sociales y escenarios populares, consolidándose como una de las figuras más mediáticas de la escena cómica peruana y como buena emprenderá no se queda atrás.

En esta nota exclusiva de Al Sexto Día, conozca cuál es el nuevo oficio de “La Milechi”, que la lleva a sorprender con su presencia y belleza en las playas de la capital.