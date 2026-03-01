Padres derrochan su talento por los útiles escolares de sus hijos

Como un amargo sueño que se repite todos los años, regresa la "pesadilla" de los útiles escolares para cada el año escolar, que se centra en el fuerte impacto económico para las familias, con canastas básicas que oscilan entre S/ 600 y S/ 1,200 por niño.

Esta presión financiera se ve agravada por solicitudes de listas escolares consideradas excesivas y el riesgo de productos tóxicos en mercados informales, donde lo barato sale caro, pero el bolsillo no siempre alcanza para darle lo mejor a los hijos, y lamentablemente se les da lo que se puede.

La lista de útiles escolares esenciales incluye los libros de cada curso, cuadernos, lápices, lapiceros, colores, reglas, tijeras, goma y mochilas, siendo el gasto estimado por estudiante varía ampliamente entre S/ 200 y S/ 650, pudiendo alcanzar hasta S/ 1,000 en colegios particulares según la calidad y cantidad de materiales.

Cantando por los útiles

Es fundamental recordar que los colegios tienen prohibido exigir marcas específicas, tiendas exclusivas o la entrega total de los materiales el primer día de clases.

Y para hacer frente a esta necesidad, en Al Sexto Día, ayudamos a los padres para que no sea complicada la adquisidora de los útiles escolares para este año escolar 2026.

En esta crónica sea testigo de cómo los padres derrochan todo su talento cantando para ganarse una espectacular canasta de útiles, siempre al estilo de ASD.