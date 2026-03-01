Imposible de creer: Esta es la casa más angosta del Perú

En esta crónica de Al Sexto Día ingresamos a la casa más angosta del Perú, y para muchos parece sacada de una obra de ciencia ficción, pero es real.

Esta peculiar vivienda se encuentra en el distrito de Aucallama, provincia de Huaral y es considerada una de las más estrechas del mundo, que busca ingresar oficialmente a los Récord Guinness.

La vivienda está situada frente a la Plaza de Armas de Aucallama. Fue inaugurada recientemente, en febrero de 2026, por su propietario Fabio Moreno y el arquitecto Richard Villalobos como un experimento de ingenio urbano frente al alto costo del suelo.

Buscando romper récords

Su estructura mide apenas 63 centímetros de ancho y a pesar de su tamaño, la vivienda tiene dos pisos construidos en madera con un diseño estilo tirolés y techo a dos aguas.

Cabe señalar que, esta peculiar vivienda también cuenta con espacios adaptados que incluyen baño, cocina, comedor, dormitorio e incluso una pequeña lavandería.