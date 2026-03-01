Al Sexto Día

01/03/2026

¡Estos son los confirmados de La Granja Vip Perú!

Conozca a los primeros participantes del esperado formato que llega este 16 de marzo por Panamericana Televisión.



Falta poco para el estreno de La Granja VIP Perú, el nuevo reality show de supervivencia y convivencia extrema que se estrenará por las pantallas de Panamericana Televisión con la conducción de Ethel Pozo y Yaco Eskenazi.

Su innovador formato reunirá a celebridades en un entorno rural donde deben trabajar la tierra y vivir sin lujos tecnológicos ni comodidades modernas.

Llegan a la granja

En La Granja VIP Perú participan un grupo de famosos que deben realizar tareas de campo como ordeñar vacas, cocinar con recursos limitados y enfrentar retos físicos.

En esta nota de Al Sexto Día, conozca a los primeros participantes de La Granja VIP Perú, que llega este 16 de marzo por Panamericana Televisión.


