¡Estos son los confirmados de La Granja Vip Perú!

Falta poco para el estreno de La Granja VIP Perú, el nuevo reality show de supervivencia y convivencia extrema que se estrenará por las pantallas de Panamericana Televisión con la conducción de Ethel Pozo y Yaco Eskenazi.

Su innovador formato reunirá a celebridades en un entorno rural donde deben trabajar la tierra y vivir sin lujos tecnológicos ni comodidades modernas.

Llegan a la granja

En La Granja VIP Perú participan un grupo de famosos que deben realizar tareas de campo como ordeñar vacas, cocinar con recursos limitados y enfrentar retos físicos.

En esta nota de Al Sexto Día, conozca a los primeros participantes de La Granja VIP Perú, que llega este 16 de marzo por Panamericana Televisión.