Esta es la sorprendente historia del “Doctor Chapatín” del Perú

El personaje del Doctor Chapatín es uno de los más icónicos creados e interpretados por Roberto Gómez Bolaños, "Chespirito", y este viejito renegón apareció por primera vez en 1968 en el programa “Los Supergenios de la Mesa Cuadrada”, en México.

Y si algo lo caracterizan era una bolsita de papel que siempre llevaban consigo, lo cual se convirtió en su sello distintivo, pero nunca reveló qué había dentro, pero la usaba para dar "bolsazos" a quien se atreviera a sugerir que era viejo.

El mismo “Chespirito” llegó a bromear diciendo que contenía "los rencores, las envidias y sus defectos" para que no se le escaparan.

Y en nuestras calles hay un perruno que rinde homenaje a este personaje, sacando carcajadas a todo los que se topan con él. Nos referimos al "Doctor Chapatín" del Perú, que es caracterizado por Jorge Rodríguez, un actor cómico y animador que se ha hecho conocido por interpretar al entrañable personaje.

El viejito renegón

En esta crónica de Al Sexto Día, Conozca la historia de este personaje que hace una década personificando al "abuelito cascarrabias", y con su humor lleva alegría a las personas en diversos espacios públicos, eventos y plazas, ganándose el cariño del público tanto por su caracterización como por su carisma.

Acompañemos a este personaje que son su bufanda roja, el abrigo y su bolsita visita hospitales y hogares, buscando combatir el mal humor con risas.