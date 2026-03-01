Conozca la Venecia de la Amazonia: Incertidumbre sobre el agua

En el departamento de Loreto, la Venecia de la Amazonía peruana es el nombre con el que se conoce popularmente al Barrio de Belén, ubicado en la ciudad de Iquitos.

Este nombre se debe a su fisonomía única, especialmente durante la temporada de lluvias con la creciente del río, cuando las calles desaparecen bajo el agua y el transporte terrestre es reemplazado por canoas y botes que navegan entre canales.

En el barrio de Belén, las casas están construidas sobre balsas de madera o pilotes que permiten que las estructuras asciendan y desciendan según el nivel del río Itaya.

Viviendo sobre el agua

Este exótico lugar se divide en Belén Alto, que cuenta con servicios básicos y es más comercial, y el Bajo Belén, la zona que flota sobre el río y donde se vive la experiencia "veneciana" más auténtica.

En esta crónica de Al Sexto Dia, ingresa al barrio de Belén un lugar turístico que también enfrenta desafíos críticos de pobreza, falta de saneamiento y seguridad, una zona donde la tradición, alegría y el calor de su gente es lo más rico del lugar.