¡Laura Spoya regresa a la conducción de Al Sexto Día!

Después de la tormenta vuelve la calma. Para alegría de todos, Laura Spoya está de regreso en la conducción de "Al Sexto Día", tras una ausencia de aproximadamente dos semanas debido al grave accidente automovilístico que sufro en el distrito de Surco el pasado 12 de febrero.

Laura se sometió a una operación de columna debido a fracturas vertebrales ocasionadas por el impacto y tras recibir el alta médica, con esta determinación y valentía que la caracteriza, comenzó un proceso de terapia para recuperar la movilidad plena. después de dos semanas.

¡Gracias por volver!

Antes de su esperado retorno a la televisión, reapareció en sus redes sociales compartiendo una foto con sus hijos a quienes llamó su "curita para el corazón", como un primer contacto con sus miles de seguidores que han seguido paso a paso su evolución médica.

Cabe señalar que, además del regreso al espacio sabatino de programa en Panamericana Televisión, Laura a confirmado su continuidad en el podcast "La Manada", asegurando a sus seguidores que volvería pronto a las transmisiones digitales.