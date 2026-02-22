Fátima Segovia sin filtros: Del Only Fans a la televisión nuevamente

La bomba sexy está de vuelta a las pantallas de televisión. Fátima Segovia, la reconocida modelo, influencer y ex actriz cómica peruana, popularmente apodada como "La Chuecona" regresa en un bloque de JB Noticias, para alegría de sus miles de seguidores.

Su perfil profesional se divide entre su éxito en plataformas de contenido para adultos y constantes rumores sobre su retorno a la televisión y es que muchos piden el regreso de la popular “Chuecona” al humor.

El regreso de la bomba sexy

Fátima es en la actualidad una de las figuras peruanas con mayores ingresos en la plataforma para adultos OnlyFans, lo que le ha permitido adquirir propiedades de lujo, como una casa de cuatro pisos y cumplir mucho de sus sueños.

En esta crónica de Al Sexto Día, el regreso de Fátima al set del programa de Jorge Benavides, donde revelará si regresa al espacio cómico que la vio nacer como una de las mujeres más deseadas del país.