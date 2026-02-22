Así se vive la adrenalina carnavalera en Cajamarca

El Carnaval de Cajamarca, conocido como la "fiesta más alegre del Perú", se celebra principalmente entre febrero y marzo (del 14 al 18 de febrero en 2026).

Y esta festividad destaca por sus comparsas, patrullas, bailes, coplas y el juego con pintura y agua, atrayendo a miles de turistas de todo el Perú y el extranjero.

La festividad incluye el ingreso de Ño Carnavalón, el concurso de patrullas y comparsas, el gran corso, y culmina con el velorio y entierro del rey de la alegría.

El Carnaval de Cajamarca, nació de la fusión de tradiciones europeas coloniales y costumbres andinas, consolidándose con su estructura actual desde la década de 1930.

En esta crónica de Al Sexto Día, vivamos las coplas, patrullas y comparsas de Cajamarca, celebrando juntos la identidad cultural, la alegría y la música de esta tradicional fiesta.