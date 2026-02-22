Guerra de barrios carnavaleros en Piura: Fiesta a punta de baldazos y pintura

Los tradicionales carnavales de verano en nuestro país se celebran intensamente entre los meses de febrero y marzo donde destacan por sus juegos con agua, pintura, comparsas y yunzas.

Los más destacados incluyen Cajamarca, Piura, Huanchaco, Ayacucho y la selva ucayalina, atrayendo turistas por su colorido y alegría.

Carnavales en el norte: ¡una batalla de baldazos!

El agua, talco y pintura son parte esencial, especialmente de los carnavales en el norte del país, donde la tradición de cortar un árbol cargado de regalos es central en casi todas las regiones, estas son las conocidas Yunzas.

Los carnavales se viven bajo el sol de verano, lo que permite la participación masiva en calles donde la fiesta es plena junto a la gastronomía de cada lugar.

En esta crónica de Al Sexto Día, llegamos a vivir los carnavales en Piura, fiesta histórica con mucha diversión al estilo del norte del Perú.