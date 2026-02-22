Therians invaden nuestras calles ¿Cómo reaccionarías al verlos?

Los llamados Therians son personas que se identifican de manera profunda e integral como animales no como humanos en un plano espiritual o psicológico, aunque reconocen plenamente que su cuerpo físico es el de un ser humano.

Esta identidad se considera involuntaria y no una elección o un simple pasatiempo, lo que asombra a propios y extraños.

Según psicólogos y estudiosos del tema, se trataría de un caso de adopción temporal de un estado mental animal, uno con el que el individuo se identifica como puede ser un lobo, un zorro, gato o un perro.

¿Qué hay más allá del disfraz?

Para los Therians ellos viven experiencias no físicas donde el individuo siente que sus instintos, pensamientos o sensaciones se alinean con su animal o teriotipo, sintiendo que tienen partes del cuerpo del animal, como una cola o orejas de animal, que no están físicamente presentes.

En esta crónica de Al Sexto Día, sea testigo de un experimento social, donde comprobaremos como reaccionan las personas frente a los llamados Therians, ¿Asombro o miedo ante su presencia?