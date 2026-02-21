¿A qué se dedicará el presidente “Jerí de Temu” ahora?

La historia del Perú ahora cuenta qué, José Jerí, entonces presidente del Congreso, asumió la presidencia del Perú el pasado 10 de octubre de 2025 tras la vacancia de Dina Boluarte.

Pero su mandato fue breve ya que el paasado 17 de febrero, el Congreso lo destituyó por "incapacidad moral" tras revelarse reuniones no registradas con un empresario vinculado a proyectos de infraestructura.

Tras la censura y salida de Jerí del Palacio de Gobierno, el imitador "Jerí de Temu" también se volvió tendencia, con usuarios bromeando sobre que él también se había quedado "sin trabajo"

Nos referimos a su imitador, Martín Pal, un influencer conocido por su asombroso parecido físico con José Jerí Oré, quien se hizo viral al publicar videos recreando escenas políticas, bailando canciones como "Máquina" de Dj Peligro y realizando transmisiones en vivo que confundían a los usuarios por su similitud con el exmandatario.

La parodia alcanzó tal nivel que el propio José Jerí llegó a encontrarse con su imitador en eventos públicos, generando videos donde "dos presidentes" aparecían juntos.

En esta crónica de Al Sexto Día, conozca a que se dedicará el imitador "Jerí de Temu" tras la destitución del ahora exmandatario del Perú.