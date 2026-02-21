Catarsis política tras cambio de presidente: Habla el pueblo

Miles de peruanos se despertaron el pasado 19 de febrero con la noticia que el actual presidente interino del Perú es José María Balcázar Zelada, un desconocido para la gran mayoría de los ciudadnos.

Balcázar, congresista de la bancada de Perú Libre, fue elegido por el Congreso como presidente de la Mesa Directiva y, por sucesión constitucional, asumió la jefatura de Estado de forma interina tras la destitución de su predecesor, José Jerí Oré.

Como se recuerda, Jerí había asumido el mando en octubre de 2025 luego de la vacancia de Dina Boluarte.

El mandato de mandato Balcázar Zelada se extenderá hasta el 28 de julio de 2026, fecha en la que entregará el poder al ganador de las próximas elecciones generales.

Y ante este nuevo cambio en la política nacional, las cámaras de Al Sexto Día salieron a las calles para preguntarle al ciudadano de a pie que opina de la actual coyuntura política que se vive, el pueblo da su humilde opinión tras esta nueva vacancia.