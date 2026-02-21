El equipo de JB Noticias pasa examen político: ¿Aprobados o no?

Jorge Benavides y su exitoso programa “JB Noticias" se consolidan los fines de semana con el espacio del humor más sintonizado en las pantallas de todo el país.

Con su estilo único, el programa se enfoca en la sátira política, imitaciones de personajes de actualidad y parodias virales, haciendo reír a todos los fines de semana en sus dos emisiones, los sábados a las 9 pm. y los domingos a las 7 pm., un programa diferente en cada edición.

Risas y humor político

Esta semana Al Sexto Día, estuvo en el detrás de cámaras de programa de humor y fue testigo del esperado encuentro entre Richard Swing y su doble, una imperdible parodia al estilo de JB.

En esta crónica, también conozca todo el detrás de cámaras del humor político del elenco de JB Noticias que pasó un examen político: al estilo del ASD.