La isla bonita y de la tentación: La ruta de las juergas que enamoran en Iquitos

La bella Iquitos, es conocida como "la isla bonita" de la Amazonía peruana, siendo la ciudad más grande del mundo sin conexión terrestre, rodeada por los ríos Amazonas, Nanay e Itaya

Las cámaras de Al Sexto Día, llegan hasta este paraíso exótico que ofrece una inigualable biodiversidad, deliciosa gastronomía, playas de río y una vibrante cultura nocturna, consolidándose como un destino turístico único y tentador.

SI llegas a este paraíso no puedes dejar de probar sus platos típicos como el juane, la patarasca de doncella y el tacacho con cecina que son imperdibles.

Fiesta y bellezas

Pero si algo caracteriza esta parte del país, es su cultura local que es 100% festiva y la ciudad cuenta con una movida nocturna activa donde la belleza y las tentaciones están en cada rincón.

En esta crónica de Al Sexto Día, acompañamos por la ruta de las juergas que enamoran e ingresamos al backstage más seductor de Iquitos.