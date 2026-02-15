¡No seas mal pensado!: estos son peculiares nombres de negocios que elevan la temperatura

La creatividad en la elección del nombre de un negocio o emprendimiento es clave para atraer clientes, debiendo ser memorable, fácil de pronunciar y sugerir la esencia de la marca.

Un nombre creativo diferencia la empresa en un mercado competitivo, comunica valores y genera conexión emocional.

El nombre de un negocio, debe ser corto, pronunciable y agradable al oído, facilitando que el cliente lo recuerde y comparta.

Pero para ganar más cliente, el nombre debe ser bastante sugestivo y debe insinuar el concepto o beneficio de la marca sin ser necesariamente literal, generando una experiencia positiva.

Creatividad y nombres que no se olvidan

Y los peruanos somos muy creativos para elegir términos que evoquen sensaciones positivas o cuenten una historia, y hasta eleven la temperatura con sugestivos nombres.

En esta crónica de Al Sexto Día, un recorrido por los negocios con los nombres que despiertan fantasías y hasta elevan la temperatura, estos son los emprendimientos con los nombres más “Calentones” de la capital en el mes del amor.