Cirujano de Laura Spoya cuenta detalles de la compleja operación a la que fue sometida

Tras sufrí un accidente de tránsito en Surco, nuestra conductora de Al Sexto Día, Laura Spoya fue sometida a una cirugía, tras ser diagnosticada inicialmente con traumatismo múltiple y permaneció internada en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) de una clínica local por la fractura de dos vértebras.

En el set de ASD, el Doctor Alberto Salazar, el medico que intervino con éxito a Laura, y cuenta detalles de la cirugía.

“La fractura que tuvo Laura fue una fractura dentro de la clasificación internacional A3 en el cual todo el cuerpo vertebral terminó aplastado, destrozado en varios pedazos. Eh, la vértebra L1 está exactamente en la mitad de nuestra bisagra natural. En el caso de ella fue la L1, la que se fracturó, que es la encargada de encargada de la movilidad de la columna”, señala el neurocirujano.

Detalles de la operación de Laura

“Laura hubiese terminado desde la cintura para abajo sin poder mover las piernas y también no hubiese podido en ningún momento trabajar sus esfínteres”, agregó el galeno.

Cave señalar que, el galeno indicó que durante la cirugía se le han implantado tornillos de titanio, que es un material que no produce ningún tipo de reacción en el cuerpo.

En esta entrevista exclusiva, entérate en cuanto tiempo estará totalmente curada y que le espera en los próximos meses para su recuperación.