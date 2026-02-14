Laura Spoya rompe su silencio tras sufrir accidente de tránsito en Surco

Nuestra conductora de Al Sexto Día, Laura Spoya sufrió un aparatoso accidente de tránsito la madrugada del pasado jueves 12 de febrero de 2026.

Durante el incidente, Laura habría perdió el control de su moderna camioneta e impactó frontalmente contra un muro en la avenida El Polo, cruce con la avenida La Encalada, en el distrito de Surco.

Laura habla en exclusiva

De acuerdo a primeros reportes médicos, fue diagnosticada inicialmente con traumatismo múltiple y permaneció internada en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) de una clínica local tras confirmarse que sufrió la fractura de dos vértebras.

Se dijo de todo, pero ahora es su turno, esta noche en exclusiva para Al Sexto Día, Laura rompe su silencio y cuenta su verdad sobre todo lo que vivió aquella madrugada.

“Tengo sentimientos encontrados, tras el accidente, para mí fue una pesadilla”, señaló indicando como se encuentra de salud, confirmando que salió bien de la cirugía y ahora se encuentra en etapa de recuperación.