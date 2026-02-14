Brian Rullan va en busca de las conchitas más frescas de La Victoria

El reconocido empresario y chef mexicano, Brian Rullan está de regreso en Al Sexto Día, para realizar una nueva incursión por la gastronomía peruana, buscando los mejores sabores de la capital.

Siendo un experto en el sector del entretenimiento nocturno y la gastronomía en Acapulco, llega hasta el distrito de La Victoria en busca de las conchitas más frescas, para hacer un ceviche con autentico sabor peruano.

Habla del amor en pleno San Valentín

Como se recuerda, Brian estuvo casado nuestra conductora Laura Spoya, con quien tiene dos hijos y a pesar de su separación mantienen una relación cordial como amigos y padres.

En esta crónica de Al Sexto Día, acompañemos al ahora soltero más codiciado en la ruta de las conchas por la “Rica Vicky”, donde se sincera y habla de cómo está su corazón actualmente en el mes del amor.