Este es el insólito caso del “Entrenador de Ratas”

Para nadie es un secreto que las ratas son peligrosas para los humanos y las mascotas, principalmente por la transmisión de graves enfermedades, como la leptospirosis, hantavirus, salmonela, a través de sus heces, orina, saliva o mordeduras

Además, estos roedores dañan estructuras al morder cables, madera y aislamiento, aumentando el riesgo de incendios, y lo más grave pueden portar parásitos, pero para este joven chiclayano este no es ningún problema.

¿Te atreverías a tocar estas ratas?

En esta crónica de Al Sexto Día, conozca la historia de Mauricio Acosta, un peruano que dejó su carrera de chef tras un accidente para viajar cumplir su sueño de viajar por toda Sudamérica acompañado de sus ratas amaestradas.

Ingresamos al mundo de Mauricio y seamos testigos de cómo entrena a sus roedores para realizar trucos, demostrando su inteligencia, y buscando romper prejuicios contra estos animales.