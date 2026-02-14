¡Liberaron Todo! El elenco de JB Noticias en un divertido juego de confesiones

De acuerdo a especialista en el tema, confesar lo que no se soporta es una potente herramienta terapéutica que libera el peso emocional acumulado, mejorando el estado anímico mediante la liberación de serotonina y dopamina.

Se realiza una gran liberación de carga al expresar lo que se siente, incluso las emociones más pesadas, genera alivio inmediato y bienestar psicológico

Liberando todo en el set

Reconocer aquello que no se soporta es el primer paso para la integración, enmarcado en la Terapia de Aceptación y Compromiso (ACT), que busca la paz interior sin luchar constantemente contra las emociones negativas.

En esta crónica de Al Sexto Día, los artistas del elenco de JB Noticias participan de esta dinámica para confesar a sus compañeros lo que no soportan del otro.

Sea testigo de esta dinámica del “No soporto”, al estilo de Al Sexto Día.