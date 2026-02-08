Operativo de “Bad Bunny”: El Conejo Malo contra los meones e infractores en las calles de Lima

Hace unos días hizo historia de la música, el artista puertorriqueño Bad Bunny hizo historia en la 68ª edición de los Premios Grammy donde se llevó tres galardones, destacando un hito sin precedentes para la música latina.

Ganó con su disco “Debí Tirar Más Fotos”, convirtiéndose en el primer álbum completamente en español en ganar la categoría más importante de los Grammys estadounidenses en toda su historia.

También se llevó el premio a Mejor Álbum de Música Urbana y mejor Interpretación de Música Global por su canción "EoO".

Poniendo orden en las calles

Sin duda está en su mejor momento, pero eso no le impide salir a las calles para poner orden en la convulsionada Lima para crear un poco de conciencia cívica.

En esta crónica de Al Sexto Día, acompañemos al “Bad Bunny” peruano en un operativo contra los meones, para que dejen de contaminar las calles de la capital y respetar a los transeúntes.