“Mini Garotinha” llega para solidarizarse con el Michael Jackson del jirón de La Unión

Imitar a Michael Jackson no es fácil; requiere una dedicación intensa para dominar su estilo único, voz y movimientos icónicos. Imitarlo también implica años de práctica, disciplina, talento y perfeccionamiento de gestos complejos para recrear al "Rey del Pop" de manera auténtica.

En esta crónica de Al Sexto Día, conozca la historia de un hombre que es conocido como el Michael Jackson peruano, ya que es un popular imitador del artista que suele realizar shows de baile y caracterización en el Jirón de la Unión.

Destaca por su talento para imitar al "Rey del Pop" usando maquillaje en lugar de cirugías, siendo solicitado para eventos y horas locas continuando con el legado del desaparecido cantante estadounidense.

En la sección de ASD, “Cuando la Cámara Ayuda”, nuestra sexy “Mini Garotinha” llega hasta el Centro de Lima, con un refuerzo de infarto, para solidarizarse con el Michael Jackson de jirón de La Unión, y juntos armaran la fiesta para todos los fans del cantante de Thriller y Billy Jean.