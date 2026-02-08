Exclusivo: Toda la juerga amazónica con Explosión de Iquitos

La fiesta se vivió con todo. La agrupación musical Explosión de Iquitos celebró su 28.º aniversario el pasado sábado 31 de enero en la ciudad que los vio nacer como una de las agrupaciones más representativas de la selva peruana.

La agrupación Explosión de Iquitos, conocida popularmente como el "Orgullo Amazónico", es una orquesta peruana de cumbia fundada en 1998 en la ciudad de Iquitos.

De Iquitos su explosión

El show de su aniversario contó con la participación de figuras como Gisela Valcárcel, Brunella Torpoco y la legendaria agrupación Los Wemblers, con un rotundo éxito, destacando un espectacular sold out.

En esta crónica exclusiva de Al Sexto Dia, viva toda la juerga amazónica con el sabor y la alegría de Explosión de Iquitos.