Celebramos el Día del Pisco Sour con el Barman Móvil

Hoy sábado 7 de febrero celebramos el Día Nacional del Pisco Sour, emblema de nuestra tradición y orgullo peruano.

El Pisco Sour, es por excelencia el cóctel bandera del Perú y fue creado en la década de 1920 por el estadounidense Víctor V. Morris en el "Morris Bar" de Lima.

Evolucionó del whisky sour al sustituir el whisky por pisco, añadiendo luego clara de huevo y amargo de angostura por bartenders como Mario Bruiget en el Hotel Maury.

La bebida peruana está de fiesta

Esta bebida es considerada Patrimonio Cultural de la Nación. Se celebra su día nacional el primer sábado de febrero, oficializado en 2004.

En esta crónica de Al Sexto Día, hacemos un brindis por su historia, su sabor inconfundible y por los momentos que nos reúnen alrededor de esta bebida que conquista al mundo.