El regreso de Gisela Valcárcel a Iquitos y el sueño cumplido de una fan por conocerla

Gisela Valcárcel viajó recientemente a Iquitos para participar en las celebraciones por el 28.º aniversario de la agrupación Explosión de Iquitos y Al Sexto Día estuvo con ella. Desde su llegada, su visita causó gran revuelo en la ciudad amazónica, donde fue recibida como madrina del evento central realizado el sábado 31 de enero.

Y en su visita a la selva peruana, las cámaras de Al Sexto Dia la acompañaron por todo su recorrido, donde no solo fue la madrina de Explosión de Iquitos, también participó en un ritual tradicional, bailó ritmos amazónicos y animó al público asistente durante la celebración.

Durante su estadía, exploró la Amazonía a bordo de la Balsa Bufeo, una embarcación cultural donde conoció el trabajo de artistas locales.

Cabe señalar que, el marco de este viaje, confirmó que este 2026 marcará su regreso oficial a la conducción televisiva con un reality de baile los sábados solo por la señal de Panamericana Televisión.

El sueño de conocer a Gisela

En esta crónica de Al Sexto Día, acompáñennos a una fan de Gisela que cumplió el sueño de conocerla en persona para abrazarla y demostrarle toda su admiración.