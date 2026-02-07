¿Sabemos las funciones de un miembro de mesa?: Conozca al peruano más feliz en las elecciones

Las Elecciones Generales de 2026 se llevarán a cabo el domingo 12 de abril de 2026 y en este proceso, más de 27 millones de peruanos elegirán a las autoridades para el periodo 2026-2031, marcando el retorno al sistema bicameral en el Congreso.

Para facilitar el voto, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) ha habilitado plataformas para consultar el local de votación y ha confirmado la instalación de más de 2,500 mesas para peruanos en el extranjero.

Una de las novedades para las Elecciones Generales 2026 es que la ONPE ha designado a un total de 834,000 miembros de mesa a nivel nacional.

A diferencia de procesos anteriores, la conformación de cada mesa de sufragio ha cambiado para asegurar una instalación temprana, Ahora por cada mesa se contará con 9 miembros en total. 3 ciudadanos serán los titulares y 6 son suplentes, siendo el doble que en elecciones pasadas.

En esta crónica de Al Sexto Día salimos a las calles para consultar a los ciudadanos si fueron elegidos como miembros de mesa, así como sus expectativas para este proceso electoral y conozcamos al señor Peña, el peruano más feliz de ser miembro de mesa.

Puedes verificar si fuiste seleccionado como titular o suplente ingresando tu número de DNI en el Portal de Consulta Electoral de la ONPE. En este proceso se eligieron más de 834,000 ciudadanos a nivel nacional.

Información Clave para Miembros de Mesa

- Compensación Económica: Quienes cumplan con su deber el 12 de abril recibirán un pago de S/ 165.

- Beneficios Laborales: Tendrán derecho a un día libre remunerado el lunes posterior a la elección.

- Multas: La multa por no asistir a cumplir el cargo de miembro de mesa es de S/ 275 (5% de la UIT).

- Capacitación: Los miembros de mesa seleccionados deberán asistir a las jornadas de capacitación presencial programadas por la ONPE antes de la jornada electoral.