Exclusivo: Todo el chisme del detrás de cámaras de JB Noticias

Y llegó el día, Jorge Benavides regresó a las pantallas de Panamericana Televisión con el estreno de JB Noticias, el programa cómico que contará con dos ediciones semanales con contenido totalmente distinto en cada una.

El estreno de JB Noticias marca el regreso del consagrado imitador y humorista a la "Esquina de la Televisión" con un programa que promete nuevas imitaciones y parodias políticas, manteniendo el estilo clásico que caracteriza a Jorge Benavides.

En esta nueva etapa, las expectativas se centran en qué personaje imitará en cada edición, considerando su reconocida trayectoria en la imitación de figuras políticas y personajes de actualidad y del recuerdo.

Todos a reír con JB

En esta exclusiva nota de Al Sexto Día, todo lo que no se vio y el chisme "calientito" del detrás de cámaras del regreso de JB Noticias en la pantalla de Panamericana Televisión.

Cabe señalar que, primer programa de JB Noticias se emite los sábados a las 9:00 p. m., inmediatamente después de “24 Horas Sábado”, y los domingos en su segunda edición a las 7:00 p. m., consolidando así su presencia en la programación del fin de semana.