Ellos gritan su amor: ¿Qué le confesarías a tu pareja de verano?

Las confesiones de amor no siempre son fáciles, y es que revelar lo que se siente por otra persona es difícil debido al miedo al rechazo, la vulnerabilidad emocional y el temor a cambiar la dinámica actual de la relación

Y es que confesar el amor por alguien, implica exponer los sentimientos propios, lo que requiere confianza y autoestima, y a menudo se complica por la dificultad de expresar emociones o la falta de seguridad sobre la correspondencia del otro.

Amores de verano

Laura Spoya busca las confesiones de las parejas que lo dan todo por el amor en este verano.

Declarar el amor es un reto, pero es esencial para la comunicación emocional en cualquier relación, pero en esta crónica de Al Sexto Día, ellos se arman de valor y gritan su amor a los cuatro vientos.