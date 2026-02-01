Solo para adultos: Fantasías sexuales de verano al descubierto

Una fantasía sexual es una representación mental de un escenario, pensamiento o deseo erótico que genera excitación y placer, explorando el deseo de forma segura sin necesidad de llevarse a la práctica.

Estas prácticas, según la ciencia, son una parte normal y saludable de la sexualidad que puede revelar aspectos de la personalidad, siempre que no cause malestar ni interfiera con la vida diaria.

Sin pudor al descubierto

Pero cuando estas fantasías sexuales se hace realidad en plena calle, a menudo vinculadas al exhibicionismo o al llamado dogging (sexo en lugares públicos), buscan la adrenalina de ser descubiertos, la novedad de entornos no convencionales y la ruptura de tabúes.

En esta crónica de Al Sexto Día, exploremos el mundo de estas prácticas que incluyen tener relaciones en vehículos, parques, o zonas urbanas, explorando el deseo de libertad y la excitación ante el riesgo.