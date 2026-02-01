Las revelaciones de “Larry Boy”: Historias calientes de un taxista en Lima

Las historias de taxistas abarcan desde anécdotas paranormales y encuentros aterradores hasta relatos de solidaridad y situaciones inusuales en la vía pública.

Los conductores, especialmente en turnos nocturnos, reportan recoger pasajeros fantasmales, transportar objetos extraños, vivir actos de magia negra o ser testigos de crímenes, encontrando a menudo peligro en zonas solitarias.

En nuestro país uno de ellos se ha hecho viral por su carisma y peculiares anécdotas al volante, muchas de ellas muy candentes.

HISTORIAS EN UN TAXI

Es conocido en las redes sociales como “Larry Boy" y se desempeña como taxista y se ha convertido en una figura recurrente en redes sociales, donde usuarios comparten videos de sus viajes con él debido a su forma única de hablar y sus historias de alto impacto.

En esta crónica solo para adultos ingresemos al mundo de la noche con este taxista viral y sus candentes anécdotas.