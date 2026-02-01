¡El 2026 será un año catastrófico!: ¿Qué nos deparan los astros?

El 2026 que recién empieza se perfila como un año de contrastes, donde los grandes eventos deportivos y los hitos espaciales convivirán con una economía en reconfiguración y pronósticos astrológicos variados.

Según predicciones esotéricas y astrología, este año 2026 los signos de Cáncer, Acuario y Piscis son señalados como los más afortunados para esto 12 meses.

Por su parte el Horóscopo Chino nos señalar que entramos en el año del Caballo de Fuego, un periodo que suele asociarse con energía intensa, cambios rápidos y mucha pasión en las personas.

¿QUÉ NOS TRAE ESTE 2026?

De igual forma, profecías para este 2026 mencionan desde conflictos globales hasta el posible "contacto" con vida extraterrestre en noviembre, aunque esto carecen de sustento científico, pero nada está dicho.

En esta crónica de Al Sexto Día, los astros nos revelan ¿Qué le depara el futuro a nuestro país?