Locura sobre el mar: La moda Paddel se apodera de las playas limeñas

El stand-up paddle (SUP) es un deporte acuático que se practica de pie sobre una tabla y con un solo remo. Las tablas de stand-up paddle, o tablas de SUP, son más largas que las tablas de surf y, por lo general, son bastante anchas para proporcionar una buena estabilidad.

Actualmente son muy usada por su versatilidad ya que se pueden usar en mares, lagos, ríos o canales.

Existen dos tipos principales, las rígidas (fibra de vidrio o epoxy) y las hinchables (hechas de PVC de alta resistencia), estas últimas muy populares por su facilidad de transporte.

La moda Paddel en las playas de Lima y Callao

En nuestro medio, el paddle surf (SUP) en las playas de Lima y Callao es una actividad popular, concentrándose principalmente en la zona de la Costa Verde en los distritos de Chorrillos, Barranco y Miraflores, así como en La Punta.

La Playa Pescadores en Chorrillos es uno de los puntos más solicitados, con clases y alquileres, en esta crónica de Al Sexto Día conozca más de este deporte que se ha convertido en uno de los preferidos este verano en las playas.