El furor del "Freddie Mercury peruano": Entre empanadas y música

Causa furor en las calles de la capital, caracterizado como el líder de la legendaria agrupación musical Queen. Su nombre es Johnny Milla, y es conocido como el "Freddie Mercury peruano", que causa furor en en las calles al vender empanadas caracterizado con jeans ajustados, bigote y el estilo teatral del recordado cantante inglés.

En su venta de empanadas interpreta éxitos como "Bohemian Rhapsody" mientras ofrece sus productos, lo que lo convirtió en un fenómeno viral en plataformas como TikTok y en redes sociales.

Empanadas y rock

Sus "empanadas con alto relleno" son las preferidas y más elogiadas por los transeúntes que se las compran y se toman fotos con el doble de Freddie.

En esta crónica de Al Sexto Día, conozca la historia del "Freddie Mercury peruano”, su emprendimiento y toda su admiración por el líder de Queen.