Exclusivo: Estas son las previas de JB Noticias en Al Sexto Día

¡Jorge Benavides está de vuelta a las pantallas de Panamericana Televisión, con JB Noticias en este 2026. El reconocido humorista regresa a la Esquina de la Televisión desde este sábado 7 de febrero a las 9:00 p.m..

Pero además de los sábados, contará con una edición los domingos a las 7:00 p.m. con una nueva edición llena de humor y todo el talento de sus celebradas imitaciones.

Regresa el humor de JB

Para este estreno, la sorpresa es que sus seguidores y televidentes pueden elegir qué nuevos personajes o políticos imitará en esta nueva etapa.

En esta crónica de Al Sexto Día, sea testigo de las previas del estreno de JB Noticias y solo por Panamericana Televisión.