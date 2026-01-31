Sabor contra el calor: Estas son las raspadillas más virales del verano en la capital

En el verano, las raspadillas son uno de los postres al paso más consumidos en nuestra capital para combatir las altas temperaturas, convirtiéndose en una opción refrescante, tradicional y en constante innovación con nuevos jarabes frutales.

Y una de sus innovaciones es la "raspadilla aesthetic" una presentación que eleva el clásico postre callejero peruano a una experiencia visual mediante el uso de frutas naturales, jarabes artesanales de colores vibrantes y una presentación cuidada en envases modernos.

Hielo con sabor

En su presentación, el hielo se raspa de forma extremadamente fina para lograr una apariencia suave y aireada y se priorizan jarabes de fruta como maracuyá, fresa y mango, que crean degradados orgánicos en lugar de tonos artificiales.

Su mayor característica que se le añaden frutas frescas picadas, leche condensada en hilos perfectos, o incluso flores comestibles para un toque sofisticado.

En esta refrescante crónica de Al Sexto Día, conozca las raspadillas más aesthetic y virales de Lima, con sus presentaciones coloridas, combinaciones de sabores frutales y un ambiente moderno perfecto para refrescarse este verano.