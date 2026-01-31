Regresa el “Heladero Extremo” del verano a la playas

Bajo el inclemente sol de este verano, los heladeros en las playas peruanas, se han vuelto virales al innovar en la venta de helados, utilizando todo su ingenio para ofrecer productos directamente a los bañistas dentro del mar, combinando creatividad y emprendimiento.

Estos emprendedores, como los de la playa Agua Dulce, aseguran el abastecimiento de helados tradicionales en plena temporada de verano, recorriendo el mar para facilitar la compra.

Tabla de paddle board y helados

En esta crónica de Al Sexto Día, conozca al "Heladero Extremo" que se ha vuelto viral recientemente por utilizar una tabla de Stand Up Paddle (SUP) para vender sus productos mar adentro en las playas de Lima.

Este emprendedor opera principalmente en la playa Agua Dulce en el distrito de Chorrillos y es toda una sensación en las aguas.

Se trata de Juan Castillo, un vendedor de helados de una reconocida marca que se volvió sensación en redes sociales ya que para llegar a los bañistas y deportistas que están lejos de la orilla, adaptó su oficio subiéndose a una tabla de paddle con su caja de helados y una simpatía que arranca sonrisas.