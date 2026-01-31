“Recurseros” bajo el sol: Estos son los emprendimientos más creativos para este verano

El término "recursero" en nuestro país define a la persona ingeniosa que, ante la falta de empleo formal o necesidad económica, genera sus propios ingresos mediante actividades informales, comercio ambulatorio, venta de comida o servicios rápidos.

El “recurseo” es una faceta de la cultura peruana marcada por la creatividad y la rapidez para generar ingresos, a menudo en el sector informal.

“Recurseo” en verano

Esta capacidad de adaptación busca soluciones inmediatas a problemas cotidianos, solo usando el ingenio y aprovechando situaciones como el clima, la moda o simplemente un evento multitudinario., como un concierto o campeonato deportivo, y en esta temporada el inclemente verano.

Los "recurseros" en el verano, son emprendedores y trabajadores informales que aprovechan la temporada alta en playas para generar ingresos vendiendo comida, alquilando sombrillas o realizando diversas actividades creativas.

En esta crónica de Al Sexto Día, conoceremos los emprendimientos más creativos del verano, como la venta del “Cambiador portátil de Playa”, una solución ingeniosa para ese momento incomodo de cambiarse de ropa en plena playa sin que nadie los vea, o un bar flotante en las playas del Callao.