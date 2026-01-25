Solo para adultos | Marina Gold enciende más la temperatura en las playas de Lima

Su nombre es sinónimo de sensualidad y su imagen es una de las deseadas en mundo del entreteniendo del porno, ella es Marina Gold, la destacada actriz peruana de cine para adultos, creadora de contenido y streamer.

Originaria del Callao, ha ganado reconocimiento internacional en la industria, consolidándose como una de las figuras peruanas más populares en este sector.

Marina sube la temperatura

Marina llega para protagoniza este espacio de "Verano Extremo" en Al Sexto Día donde interactuará con parejas en las playas, generando situaciones atrevidas y de alto impacto.

Acompaña a esta bomba sexy, que pondrá a prueba a varias parejas con preguntas atrevidas con un tono picante y veraniego, característico de las apariciones de Marina en espacio de entretenimiento para adultos.