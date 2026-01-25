¿Cuál es su postura favorita? Conozca el “kamasutra playero”

La ciencia ha comprobado que tener sexo con tu pareja en verano, con altas temperaturas, puede ser todo un reto, pero aquí te damos las posiciones sexuales para cuando hace calor que pueden ser muy placenteras.

Se sabe que el calor no es una condición climática ideal para el buen sexo. Sin embargo, no hay que privarse del placer por causa de las altas temperaturas.

Placer en la playa

La temperatura de este verano 2026 están en aumento y también aumentan las ganas de dar amor. Tal vez esta estación sea el mejor momento para experimentar con el sexo en el agua y Canelita llega Al Sexto Día, junto a su compañero “El Oso Mañoso” para enseñarnos las mejores poses para tener una placentera intimidad.

En esta crónica conozca algunos trucos para no naufragar con la experiencia donde Canelita y "El Oso Mañoso" te enseñan las posturas sexuales diseñadas para el calor y lugares como el agua. Este segmento se enfoca en mantener la pasión durante la temporada estival con poses originales y creativas para parejas.