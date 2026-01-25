Solo para adultos | Sexo en la vía pública: Placer y lujuria sin control

El placer y lujuria se apoderan de las noches, siendo parte de un antiguo negocio en las calles de Lima, y en nuestra ciudad capital hay puntos donde la prostitución reina sin ningún control y muchas veces a vista de todos.

En las noches limeñas hay lugares donde las bajas pasiones se desatan a cada instante para calmar a aquellos corazones apasionados que buscan en otra piel aplacar su sed de placer.

En Lima, la prostitución en la vía pública no es considerada un delito por el Código Penal peruano cuando es ejercida por adultos de forma consentida.

Placer en la vía pública

Sin embargo, la actividad en calles y plazas es frecuentemente combatida mediante ordenanzas municipales y operativos policiales debido a problemas de seguridad ciudadana y salud pública.

En esta crónica de Al Sexto Día solo para adultos, ingrese a un sórdido mundo, oscuro y a la vez a la vista y paciencia de numerosos transeúntes y automovilistas, lugares donde muchas mujeres ofrecen sus caricias y encanto brindando sus servicios en plena vía pública.