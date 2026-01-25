La venta de "chupetes" de Deysi Araujo para ayudar a “Pompinchu”

Esta es la lucha de Luis Alonso González Mendoza, el reconocido humorista peruano que alcanzó la fama nacional a finales de los años 90 como parte de los Cómicos Ambulantes y es conocido por su nombre artístico “Pompinchu”.

Tras un grave accidente de tránsito en el año 2000 que afectó su cadera, utiliza un andador para desplazarse y en la actualidad se dedica a la venta de golosinas, especialmente chupetines para subsistir.

Venta solidaria

En esta crónica sea testigo en la secuencia “Cuando la Cámara Ayuda” de Al Sexto Día, de la ayuda solidaria de la bailarina Deysi Araujo para ayudar a Pompinchu”.

Deysi se une al cómico en el Centro de Lima para vender "chupetes" y gracias a la presencia de la despampanante modelo logró incrementar sus ventas al estilo de ASD.